Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик по приїзду в Джидду, де відбудеться реванш проти британця Ентоні Джошуа, узяв участь у фотосесії та промо до бою.

Українець з'явився у синьо-жовтих кольорах і в боксерках із написом легенадрної фрази Мохаммеда Алі.

Нагадаємо, наш сайт проведе текстовий онлайн чемпіонського бою.

Факти про бій

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;

серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о за київським часом; На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;

Контракт на бій було підписано

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;

відчутну перевагу на перемогу укранцеві; Організатори реваншу сподіваються

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;

Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;

Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;

Український андердог декласував переміг лише в 4 раундах.

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