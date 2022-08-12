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Арум: Не сприймайте слова Ф'юрі серйозно

Сьогодні 18:41 144 0
Британський промоутер розповів про Тайсона Ф'юрі
Арум: Не сприймайте слова Ф'юрі серйозно
#Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Boxing Scene.

Заяви чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі не потрібно сприймати серйозно.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Йому весело, їй-богу! Не сприймайте його слова серйозно! Правда в тому, що він прокидається вранці і думає, як йому найкраще розбурхати лайно, і ось що він робить. Ти думаєш, Айзек сприймає це серйозно? Звичайно, ні, заради Христа!".

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"Ф'юрі просто розважається. Це його уявлення про веселощі. Він, як і ми всі, починає трохи хвилюватися, тому що ми чекаємо на результат бою між Джошуа та Усиком", - сказав Арум.

Нагадаємо, Валлін хоче провести ще один бій з Ф’юрі.

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