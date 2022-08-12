Арум: Не сприймайте слова Ф'юрі серйозно

Заяви чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі не потрібно сприймати серйозно.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Йому весело, їй-богу! Не сприймайте його слова серйозно! Правда в тому, що він прокидається вранці і думає, як йому найкраще розбурхати лайно, і ось що він робить. Ти думаєш, Айзек сприймає це серйозно? Звичайно, ні, заради Христа!".