Валлін хоче провести ще один бій з Ф’юрі

Боксер Отто Валлін (22-1, 14 KO) хоче провести реванш з чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив сам Валлін.

"Я заслужив реванш своїм виступом у нашому першому бою. Я завдав більше точних ударів, ніж будь-який інший суперник Ф’юрі за всю його кар’єру. Я жорстко посік його у двох місцях, і бій легко могли зупинити.

Коли я бився з Ф’юрі, я ніколи не був на такому рівні. Перед цим боєм я провів лише один раунд за 18 місяців.

Зараз у мене є досвід протистояння з Тайсоном, я здобув перемогу у чотирьох інших боях.

Тепер я став кращим як боєць, якщо порівнювати з 2019 роком. Поєдинок Ф’юрі з Чісорою просто неконкурентний.

Тайсон уже двічі перемагав Дерека, одного разу зупинив його. Не можна порівнювати мій бій з Ф’юрі та два його поєдинки з Чісорою", - сказав Валлін.