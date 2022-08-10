Батько Ф’юрі: Тайсон може побити Усика і Джошуа наскоком

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зможе здолати (32-0-1, 23 КО) чемпіона WBA, WBO та IBF у Олександра Усика (19-0, 13 КО) і Ентона Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів його батько Джон Ф'юрі.

"Якщо Джошуа переможе, то буде заради чого грати, чи не так? Навіть я б хотів, щоб Тайсон з ним побився, я б підштовхував його зробити це. Бій з Усиком? Чому б і ні? Він може побити їх обох наскоком, тому чому б і ні?"