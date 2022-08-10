Батько Ф’юрі: Тайсон може побити Усика і Джошуа наскоком

Джерело - talkSPORT.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зможе здолати (32-0-1, 23 КО) чемпіона WBA, WBO та IBF у Олександра Усика (19-0, 13 КО) і Ентона Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це розповів його батько Джон Ф'юрі.
"Якщо Джошуа переможе, то буде заради чого грати, чи не так? Навіть я б хотів, щоб Тайсон з ним побився, я б підштовхував його зробити це. Бій з Усиком? Чому б і ні? Він може побити їх обох наскоком, тому чому б і ні?"
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"Не дивуйтеся, якщо Джошуа це вдасться. Я маю підступне передчуття, що Ей Джей це зробить. У нього є помітний спосіб повернутися, правда?" - сказав Ф’юрі-старший.
Напередодні Ф’юрі оголосив про повернення у бокс.