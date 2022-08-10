Стало відомо, коли і де може відбутися бій Ф'юрі - Чісора

Британські суперважковаговики хочуть влаштувати трилогію

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести третій бій з Дереком Чісорою у грудні 2022 року.

Про це повідомляє ESPN.

Організувати їхню зустріч у ринзі мають намір на стадіоні Principality в Кардіффі (Вельс).

Проте поки що угоди про проведення бою немає, оскільки сторони не можуть домовитися про гонорар.

Ф'юрі та Чісора вже двічі зустрічалися в ринзі, і в обох випадках переможцем із протистояння виходив Циганський король. У 2011 році він виграв бій одноголосним рішенням суддів, а у 2014 році здолав суперника технічним нокаутом.

Раніше Тайсон Ф'юрі, незважаючи на заяви про завершення кар'єри, кинув виклик Дереку Чісорі.