Стало відомо, коли і де може відбутися бій Ф'юрі - Чісора

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести третій бій з Дереком Чісорою у грудні 2022 року.
Про це повідомляє ESPN.
Організувати їхню зустріч у ринзі мають намір на стадіоні Principality в Кардіффі (Вельс).
Проте поки що угоди про проведення бою немає, оскільки сторони не можуть домовитися про гонорар.
Ф'юрі та Чісора вже двічі зустрічалися в ринзі, і в обох випадках переможцем із протистояння виходив Циганський король. У 2011 році він виграв бій одноголосним рішенням суддів, а у 2014 році здолав суперника технічним нокаутом.
Раніше Тайсон Ф'юрі, незважаючи на заяви про завершення кар'єри, кинув виклик Дереку Чісорі.