Головне
Динамо здолало Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:02 1760
Шахтар переграв Аль-Адалу у контрольному матчі
Сьогодні 13:55 210
Сабо: Луческу - дуже везучий тренер, куди там Лобановському
Сьогодні 12:55 322
Favbet спрямував на допомогу українській армії понад 30 млн грн
Сьогодні 12:10 259
Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати
Сьогодні 09:09 1226
Визначено найкращого гравця матчу Штурм - Динамо
Сьогодні 08:24 489
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова
Сьогодні 00:44 5791
Штурм - Динамо 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 11993
Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 1384
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики
Вчора 16:54 449
Прямі трансляції

Стало відомо, коли і де може відбутися бій Ф'юрі - Чісора

Сьогодні 12:09 253 0
Британські суперважковаговики хочуть влаштувати трилогію
Стало відомо, коли і де може відбутися бій Ф'юрі - Чісора
Фото Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести третій бій з Дереком Чісорою у грудні 2022 року.

Про це повідомляє ESPN.

Організувати їхню зустріч у ринзі мають намір на стадіоні Principality в Кардіффі (Вельс).

Проте поки що угоди про проведення бою немає, оскільки сторони не можуть домовитися про гонорар.

Ф'юрі та Чісора вже двічі зустрічалися в ринзі, і в обох випадках переможцем із протистояння виходив Циганський король. У 2011 році він виграв бій одноголосним рішенням суддів, а у 2014 році здолав суперника технічним нокаутом.

Раніше Тайсон Ф'юрі, незважаючи на заяви про завершення кар'єри, кинув виклик Дереку Чісорі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4103
Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО 3797
Штурм - Динамо 1:2. Як це було Штурм - Динамо 1:2. Як це було 11993
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! 6440
Стали відомі всі пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Стали відомі всі пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2931
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 5791
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20372
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 51105 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16668 12
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15201
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 247678
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 42120 1