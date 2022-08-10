Джерело - Boxing 247.
Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер хоче провести бій з Ентоні Джошуа.
Про це заявив промоутер боксера Дмитро Саліта.
"Міллеру потрібен ще один бій, щоб підготуватися до Джошуа. Звичайно, хлопці мають незакінчені справи. Я чув, як Гірн сказав, що Джошуа битиметься в грудні, незалежно від того, виграє або програє реванш з Усиком.
Звичайно, між Джарреллом та Ентоні багато ворожості. Незакінчена справа - ось ідеальна назва для бою. Це ідеальний запасний план, якщо Ентоні програє Усику. Джошуа знадобиться жахливий бой-камбек, який приверне увагу фанатів у всьому світі", - зазначив Саліта.
Зазначимо, що у 2019 році Джошуа та Міллер могли провести поєдинок, проте американець провалив допінг-тест.
Усик - Джошуа
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
- Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.