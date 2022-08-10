Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер хоче провести бій з Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер боксера Дмитро Саліта.

"Міллеру потрібен ще один бій, щоб підготуватися до Джошуа. Звичайно, хлопці мають незакінчені справи. Я чув, як Гірн сказав, що Джошуа битиметься в грудні, незалежно від того, виграє або програє реванш з Усиком.

Звичайно, між Джарреллом та Ентоні багато ворожості. Незакінчена справа - ось ідеальна назва для бою. Це ідеальний запасний план, якщо Ентоні програє Усику. Джошуа знадобиться жахливий бой-камбек, який приверне увагу фанатів у всьому світі", - зазначив Саліта.