Головне
Динамо здолало Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:02 1880
Гераскевич: Російські спортсмени намагаються зробити себе жертвами
Сьогодні 15:56 218
Шахтар переграв Аль-Адалу у контрольному матчі
Сьогодні 13:55 650
Сабо: Луческу - дуже везучий тренер, куди там Лобановському
Сьогодні 12:55 553
Favbet спрямував на допомогу українській армії понад 30 млн грн
Сьогодні 12:10 329
Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати
Сьогодні 09:09 1886
Визначено найкращого гравця матчу Штурм - Динамо
Сьогодні 08:24 897
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова
Сьогодні 00:44 6582
Штурм - Динамо 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 12330
Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 1470
Прямі трансляції

Скандальний боксер викличе Джошуа на бій, якщо той програє Усику

Сьогодні 14:39 790 0
Міллер хоче знову отримати шанс на бій із британцем
Скандальний боксер викличе Джошуа на бій, якщо той програє Усику
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Boxing 247.

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер хоче провести бій з Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер боксера Дмитро Саліта.

"Міллеру потрібен ще один бій, щоб підготуватися до Джошуа. Звичайно, хлопці мають незакінчені справи. Я чув, як Гірн сказав, що Джошуа битиметься в грудні, незалежно від того, виграє або програє реванш з Усиком.

Звичайно, між Джарреллом та Ентоні багато ворожості. Незакінчена справа - ось ідеальна назва для бою. Це ідеальний запасний план, якщо Ентоні програє Усику. Джошуа знадобиться жахливий бой-камбек, який приверне увагу фанатів у всьому світі", - зазначив Саліта.

Зазначимо, що у 2019 році Джошуа та Міллер могли провести поєдинок, проте американець провалив допінг-тест.

Усик - Джошуа

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
  • Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Коментарі ()
Популярне зараз
Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО 4536
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 6582
Стали відомі всі пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Стали відомі всі пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 3577
Штурм - Динамо 1:2. Як це було Штурм - Динамо 1:2. Як це було 12330
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4165
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! 7431
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 2856
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 49267 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13527 2
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1074
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 205221
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13476