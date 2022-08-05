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Тренер Чісори: Усик здивувався, наскільки все було легко в бою з Джошуа

Сьогодні 15:40 575 0
Колдуелл вважає, що в першому бою Ентоні надто багато думав
Тренер Чісори: Усик здивувався, наскільки все було легко в бою з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - SecondsOut.

Український боксер Олександр Усик може адаптуватися до будь-якого стилю та ситуації у бою з Ентоні Джошуа.

Про це заявив тренер британського суперважковаговика Дерека Чісори Дейв Колдуелл. 

"По-перше, я не можу дочекатись реваншу. Це буде чудовий поєдинок. Думаю, він буде навіть кращим, ніж перший. Той бій вийшов гарним, але я вважаю, що Усик був здивований, наскільки все виявилося легко. Як на мене, Джошуа тільки те й робив, що думав.

Усик може адаптуватися до будь-якого стилю та ситуації. Він виходить і робить те, що, як йому здається, має зробити. У нього все добре в плані психології та інтелекту, тому ніхто не знає, що він робитиме. Усик може чинити на тебе тиск або битися на задній нозі, використовуючи кути. Це його вибір, який залежить від того, який підхід до поєдинку вважає кращим", - сказав Колдуелл.

Усик - Джошуа

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
  • Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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