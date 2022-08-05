Тренер Чісори: Усик здивувався, наскільки все було легко в бою з Джошуа

Український боксер Олександр Усик може адаптуватися до будь-якого стилю та ситуації у бою з Ентоні Джошуа.

Про це заявив тренер британського суперважковаговика Дерека Чісори Дейв Колдуелл.

"По-перше, я не можу дочекатись реваншу. Це буде чудовий поєдинок. Думаю, він буде навіть кращим, ніж перший. Той бій вийшов гарним, але я вважаю, що Усик був здивований, наскільки все виявилося легко. Як на мене, Джошуа тільки те й робив, що думав.

Усик може адаптуватися до будь-якого стилю та ситуації. Він виходить і робить те, що, як йому здається, має зробити. У нього все добре в плані психології та інтелекту, тому ніхто не знає, що він робитиме. Усик може чинити на тебе тиск або битися на задній нозі, використовуючи кути. Це його вибір, який залежить від того, який підхід до поєдинку вважає кращим", - сказав Колдуелл.