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Гарсія: У Джошуа є все, щоб перемогти Усика у реванші

Сьогодні 13:54 190 0
Американець - про очікування від бою-реваншу
Гарсія: У Джошуа є все, щоб перемогти Усика у реванші
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Майкі Гарсія, #Усик - Джошуа II

Джерело - Boxing News 24.

Британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має хороші шанси, щоб перемогти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Майкі Гарсія.

"Роберт працює з Ей Джеєм. Немає сумнівів, що нелегко так довго знаходитись далеко від дому. Тому ми з сім’єю відвідали його і провели деякий час поряд із ним.

Ми кілька днів тренувалися з Ентоні, він виглядає дуже добре. Схоже, що вони справді мають гарний план на бій. Ми з татом спостерігали за їхньою роботою. Роб справді гарний у своїй справі.

Я відчуваю, що Джошуа є все, щоб виграти цей бій. Вони дивляться і аналізують їхнього суперника, розглядають, що він може.

Я не хочу нічого забирати в Усика, він справді виграв перший поєдинок.

Не варто чекати легкої прогулянки в реванші, але Джошуа має все, щоб перемогти такого бійця, як Усик.

У будь-якому випадку це буде захоплююче протистояння", - сказав Гарсія.

Усик - Джошуа

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
  • Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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