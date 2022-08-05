Гарсія: У Джошуа є все, щоб перемогти Усика у реванші

Британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має хороші шанси, щоб перемогти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Майкі Гарсія.

"Роберт працює з Ей Джеєм. Немає сумнівів, що нелегко так довго знаходитись далеко від дому. Тому ми з сім’єю відвідали його і провели деякий час поряд із ним.

Ми кілька днів тренувалися з Ентоні, він виглядає дуже добре. Схоже, що вони справді мають гарний план на бій. Ми з татом спостерігали за їхньою роботою. Роб справді гарний у своїй справі.

Я відчуваю, що Джошуа є все, щоб виграти цей бій. Вони дивляться і аналізують їхнього суперника, розглядають, що він може.

Я не хочу нічого забирати в Усика, він справді виграв перший поєдинок.

Не варто чекати легкої прогулянки в реванші, але Джошуа має все, щоб перемогти такого бійця, як Усик.

У будь-якому випадку це буде захоплююче протистояння", - сказав Гарсія.