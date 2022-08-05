Джерело - iD Boxing.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) впевнений, що майбутній реванш між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) завершиться перемогою українця.
Про це заявив сам боксер.
"Мабуть, я віддам перевагу Олександру, оскільки не впевнений, який у Джошуа план і що він робитиме зі своєю новою командою.
Коли я поб’ю Джо Джойса, мені доведеться провести з ним реванш у грудні. Я знову здолаю його і буду вільний", - сказав Паркер.
Усик - Джошуа
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
- Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.