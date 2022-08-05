Новозеландець назвав свого фаворита бою Усик - Джошуа

Джерело - iD Boxing.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) впевнений, що майбутній реванш між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) завершиться перемогою українця.

Про це заявив сам боксер.

"Мабуть, я віддам перевагу Олександру, оскільки не впевнений, який у Джошуа план і що він робитиме зі своєю новою командою. Коли я поб’ю Джо Джойса, мені доведеться провести з ним реванш у грудні. Я знову здолаю його і буду вільний", - сказав Паркер.

Усик - Джошуа