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Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа

Сьогодні 09:54 215 0
Фесечко добре попрацював у першому поєдинку боксерів
Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Наразі розглядається можливість того, що український суддя Віктор Фесечко знову буде суддею бою за участі Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Усика Олександр Красюк. 

"Минулого разу був український боковий суддя Віктор Фесечко. Можливо, і знову буде. Його кандидатуру рекомендували організації. Зараз ми займаємося цим питанням", - сказав Красюк.

Зазначимо, у першому поєдинку Фесечко також входив до складу судді. Тоді він присудив перемогу українцю - 117:112.

Усик - Джошуа

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
  • Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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