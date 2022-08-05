Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа

Фесечко добре попрацював у першому поєдинку боксерів

Джерело - Чемпіон.

Наразі розглядається можливість того, що український суддя Віктор Фесечко знову буде суддею бою за участі Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Усика Олександр Красюк.

"Минулого разу був український боковий суддя Віктор Фесечко. Можливо, і знову буде. Його кандидатуру рекомендували організації. Зараз ми займаємося цим питанням", - сказав Красюк.

Зазначимо, у першому поєдинку Фесечко також входив до складу судді. Тоді він присудив перемогу українцю - 117:112.

Усик - Джошуа