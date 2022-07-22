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Ломаченко отримає звільнення від армії - Арум

Вчора 23:55 294 0
Боб Арум прокоментував повернення Ломаченка
Ломаченко отримає звільнення від армії - Арум
#Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - isport.ua.

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) може повернутися на ринг.

Про це розповів голова відомої промоутерської компанії Top Rank Боб Арум у коментарі Fighthype.com.

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"Сподіваюся, ми незабаром повернемо Ломаченка до ростеру Top Rank. Зараз з ним все добре. Він отримує звільнення від української армії. Після цього ми зможемо організувати бій у жовтні. Наступного року буде багато варіантів для Василя", – запевнив Арум

Ми маємо провести один поєдинок – не наступним, а в 2023 році. Це бій, якого всі дуже хочуть – Ломаченко проти Шакура Стівенсона. Вони обидва хочуть цей бій.

Зараз ми підберемо для українця відповідного суперника, і я впевнений, що ми знайдемо когось, хто підходить. Ломаченко з грудня був неактивним, і все в його житті зараз невизначено, але ми намагатимемося організувати бій у жовтні", - сказав Арум.

Раніше стало відомо, що Ломаченко висловив бажання повернутися у ринг восени.

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