Сенченко: Ломаченко мав сказати, що думає з приводу вторгнення росії

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) мав висловитися з приводу повномасштабної війни росії з Україною.
Про це заявив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко.
"Я взагалі не хочу обговорювати Ломаченка. Мені незрозуміла його людська позиція. Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не сильно давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, знаменитою людиною".
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"Тому він повинен був висловити свою точку зору, сказати, що він думає з приводу вторгнення росії. Мені взагалі незрозуміла його позиція", - сказав Сенченко.
Нагадаємо, Ломаченко отримає звільнення від армії.