Сенченко: Ломаченко мав сказати, що думає з приводу вторгнення росії

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) мав висловитися з приводу повномасштабної війни росії з Україною.

Про це заявив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко.

"Я взагалі не хочу обговорювати Ломаченка. Мені незрозуміла його людська позиція. Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не сильно давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, знаменитою людиною".