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Сенченко: Ломаченко мав сказати, що думає з приводу вторгнення росії

Сьогодні 15:44 325 0
Український боксер мав висловитися щодо війни в Україні
Сенченко: Ломаченко мав сказати, що думає з приводу вторгнення росії
#Василь Ломаченко, #В'ячеслав Сенченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) мав висловитися з приводу повномасштабної війни росії з Україною.

Про це заявив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко.

"Я взагалі не хочу обговорювати Ломаченка. Мені незрозуміла його людська позиція. Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не сильно давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, знаменитою людиною".

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"Тому він повинен був висловити свою точку зору, сказати, що він думає з приводу вторгнення росії. Мені взагалі незрозуміла його позиція", - сказав Сенченко.

Нагадаємо, Ломаченко отримає звільнення від армії.

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