Ломаченко готовий відновити кар'єру

Василь Ломаченко може повернутися на ринг

Український боксер Василь Ломаченко виявив бажання повернутися в ринг.

Про це розповів президент промоутерської компанії TopRank Тодд Дебеф.

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Ломаченко зв'язався з TopRank та сказав, що хотів би провести бій у жовтні. Можливий суперник наразі не обговорювався.

Боксер легкої ваги мав у червні битися з Джорджем Камбососом, але через війну росії проти України відмовився залишати країну.

Камбосос програв свій бій Девіну Хейні, але наприкінці року має відбутися реванш.

Раніше повідомлялося, що Гарсія хоче битися з Ломаченком.