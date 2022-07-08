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Ломаченко готовий відновити кар'єру

Сьогодні 08:38 661 0
Василь Ломаченко може повернутися на ринг
Ломаченко готовий відновити кар'єру
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - sport.ua.

Український боксер Василь Ломаченко виявив бажання повернутися в ринг.

Про це розповів президент промоутерської компанії TopRank Тодд Дебеф.

Актуально: Усик: Тепер Ломаченко - український солдат

Ломаченко зв'язався з TopRank та сказав, що хотів би провести бій у жовтні. Можливий суперник наразі не обговорювався.

Боксер легкої ваги мав у червні битися з Джорджем Камбососом, але через війну росії проти України відмовився залишати країну.

Камбосос програв свій бій Девіну Хейні, але наприкінці року має відбутися реванш.

Раніше повідомлялося, що Гарсія хоче битися з Ломаченком.

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