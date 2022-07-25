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Красюк: Складно сказати, скільки ще боїв проведе Усик

Сьогодні 17:53 190 0
Промоутер розповів про наміри українського боксера
Красюк: Складно сказати, скільки ще боїв проведе Усик
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Onet Sport.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) може стати членом Міжнародної зали боксерської слави.

Про це розповів його промоутер Олександр Красюк.

"Навіть якщо Володимир Кличко вже кілька років роздумує, чи не влаштувати боксерський поєдинок і стати найстаршим чемпіоном світу в історії, то у випадку з Усиком теж дуже складно відповісти на запитання, скільки ще боїв він проведе".

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"Тепер Усик має шанс увійти в історію, ставши абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях, що напевно дозволить йому стати членом Міжнародної зали боксерської слави. Нещодавно такої честі удостоївся Володимир, а раніше його старший брат. Олександр має всі шанси стати третім, адже той рівень, який він демонструє сьогодні, це не тільки спорт, це вже спадщина", - сказав Красюк.

Раніше Ортіс назвав фаворита бою Усик - Джошуа.

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