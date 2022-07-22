Ортіс назвав фаворита бою Усик - Джошуа

Ветеран хевівейта здивував вибором фаворита майбутнього мегафайта

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в хевівейті українцем Олександр Усик (19-0, 13 KO) програє британцю Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) у бою-реанші.

Про це заявив кубинський ветеран суперважкого дивізіону Луїс Ортіс.

"Якщо Джошуа добре підготується, у нього буде правильний стиль і план на бій, а також якщо він скористається своїми габаритами, то повинен виграти цей поєдинок. Я дійсно схиляюся на сторону Ентоні", - зазначив Ортіс.

Нагадаємо, що Усик і Джошуа проведуть реванш 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). На бій вже розпочався продаж квитків.