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Ортіс назвав фаворита бою Усик - Джошуа

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Ортіс назвав фаворита бою Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Луїс Ортіс

Джерело - boxing247.com.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в хевівейті українцем Олександр Усик (19-0, 13 KO) програє британцю Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) у бою-реанші.

Про це заявив кубинський ветеран суперважкого дивізіону Луїс Ортіс.

"Якщо Джошуа добре підготується, у нього буде правильний стиль і план на бій, а також якщо він скористається своїми габаритами, то повинен виграти цей поєдинок. Я дійсно схиляюся на сторону Ентоні", - зазначив Ортіс.

Нагадаємо, що Усик і Джошуа проведуть реванш 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). На бій вже розпочався продаж квитків.

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