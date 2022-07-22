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Ломаченко може провести бій зі Стівенсоном

Сьогодні 10:24 470 0
Арум розповів про ситуацію українця
Ломаченко може провести бій зі Стівенсоном
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон, #Боб Арум

Джерело - Boxingnews 24.

У 2023 році компанія TopRank дуже хоче організувати бій своїх клієнтів - Василя Ломаченка та Шакура Стівенсона.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я сподіваюся, що Ломаченко повернеться і все буде гаразд. Хотілося б організувати бій у жовтні. А вже наступного року він матиме багато опцій. Я вважаю, що ми просто зобов'язані провести бій Ломаченко - Стівенсон. Упевнений, цей поєдинок викличе великий інтерес, обидва хлопці хочуть цей бій.

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Щодо жовтня, то ми шукаємо суперника для Ломаченка, адже він уже давно не виходив у ринг. Сподіваємося, що у жовтні Лома повернеться", - сказав Арум.

Раніше стало відомо, що Ломаченко висловив бажання повернутися у ринг восени.

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