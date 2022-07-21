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Визначилась дата реваншу Хейні - Камбосос

Сьогодні 17:10 196 0
Другий бій може відбутися у жовтні
Визначилась дата реваншу Хейні - Камбосос
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) та Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) можуть провести реванш у жовтні.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Бій планують організувати 16 жовтня в Мельбурні. Перший поєдинок проходив теж у цьому місті, але на 40-тисячній арені Marvel Stadium, реванш хочуть на Rod Laver Stadium, який вміщує 20 тисяч глядачів.

Зараз йдуть перемовини зі штатом Вікторія щодо фінансової сторони питання.

Раніше повідомлялося, що Хейні може відмовитися від реваншу з Камбососом.

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