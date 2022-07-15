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Екстренер Кличка: Ломаченко боїться сказати, що він за Україну

Сьогодні 14:55 1101 0
Сергій Городнічов прокоментував реакцію Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) на удар РФ по Білгород-Дністровському.
Екстренер Кличка: Ломаченко боїться сказати, що він за Україну
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) не висловив чіткої позиції щодо нападу росії.

Про це розповів Сергій Городнічов, екстренер надважковаговика Володимира Кличка, в інтерв’ю ютуб-каналу Тайк Майсон.

"Дивіться, підривають ваш будинок чи сусіда, на вашій вулиці, у вашому селі чи місті. Ви якусь позицію зможете висловити? Наприклад, ви або підтримуєте, або проти.

Вася промовчав, нічого не сказав. Просто виклав відео та все. Потім, коли закінчиться війна, діти спитають: "Тату, а що ти робив? З ким ти був?" Потім відповідатиме своїм дітям.

Нехай хлопці, які це дивляться, пишуть образи, подумають та вирішать для себе, хто він для них – добрий спортсмен, боксер, патріот чи не патріот.

Нехай вирішують, це ж їхній улюбленець. Вони там йому заносять хвіст, люблять прямо. Нехай вигороджують його: "Це його особиста справа". Це моя теж особиста справа. Я хочу – підтримую, хочу – не підтримую.

Але хто ми, звичайні люди, та Вася – зірка боксу, особистість, яка може повести за собою мільйони фанатів? "Пацани, я з вами, за Україну" – можна хоча б це сказати?

Він боїться сказати. Страх. Аж раптом прийдуть? Оп – і все, ще й мером міста стане", - сказав Городнічов.

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