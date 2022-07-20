WBA санкціонувала бій Головкін - Лара

Головкін ухвалить рішення про проведення бою після зустрічі з Саулем Альваресом.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала поєдинок чемпіона світу в середній вазі за версіями WBA та IBF Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО) з регулярним чемпіоном Ерісланді Ларою (29-3-3, 17 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

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У цьому поєдинку Головкін захищатиме пояс організації після поєдинку з Саулем Альваресом.

Однак, якщо боксер відмовиться від бою, він змушений буде звільнити пояс і ним заволодіє Лара.

Зазначається, що рішення Головкін має ухвалити протягом 120 днів після поєдинку з Канело.