WBA санкціонувала бій Головкін - Лара

Джерело - boxingscene.com.
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала поєдинок чемпіона світу в середній вазі за версіями WBA та IBF Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО) з регулярним чемпіоном Ерісланді Ларою (29-3-3, 17 КО).
Про це повідомляє Boxing Scene.
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У цьому поєдинку Головкін захищатиме пояс організації після поєдинку з Саулем Альваресом.
Однак, якщо боксер відмовиться від бою, він змушений буде звільнити пояс і ним заволодіє Лара.
Зазначається, що рішення Головкін має ухвалити протягом 120 днів після поєдинку з Канело.