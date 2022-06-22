Джерело - BoxingScene.
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна.
Думками про цей бій поділився промоутер Едді Гірн.
"Канело - Головкін є найбільшим поєдинком року. До речі, Спенс - Кроуфорд - чудовий бій, але кожен, хто має розум, знає відповідь на питання про поєдинок року".
Актуально: Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
"Якщо говоримо про прибуток від бою, то Канело - Головкін матиме в 10 раз більший, ніж Спенс - Кроуфорд. Але і другий поєдинок блискучий, вони десь на одному рівні", - сказав Гірн.