Британський промоутер поділився думками про поєдинки Канело – Головкін

Джерело - BoxingScene.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна.

Думками про цей бій поділився промоутер Едді Гірн.

"Канело - Головкін є найбільшим поєдинком року. До речі, Спенс - Кроуфорд - чудовий бій, але кожен, хто має розум, знає відповідь на питання про поєдинок року".

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