Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 2125
Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні
Вчора 21:57 386
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
Вчора 16:08 1042
Баварія оголосила про перехід Мане
Вчора 15:24 302
Маркевич мав домовленість з Металістом
Вчора 11:11 535
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України
Вчора 09:55 642
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка
Вчора 08:30 1355
Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні
21.06.2022 23:00 532
Михайлюк залишиться в Торонто в наступному сезоні
21.06.2022 21:37 367
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні
21.06.2022 15:55 647
Прямі трансляції

Гірн: Бій Канело - Головкін матиме в 10 раз більший дохід, ніж Спенс - Кроуфорд

Вчора 23:00 135 0
Британський промоутер поділився думками про поєдинки Канело – Головкін
Гірн: Бій Канело - Головкін матиме в 10 раз більший дохід, ніж Спенс - Кроуфорд
#Едді Гірн, #Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - BoxingScene.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна.

Думками про цей бій поділився промоутер Едді Гірн.

"Канело - Головкін є найбільшим поєдинком року. До речі, Спенс - Кроуфорд - чудовий бій, але кожен, хто має розум, знає відповідь на питання про поєдинок року".

  Актуально: Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін

"Якщо говоримо про прибуток від бою, то Канело - Головкін матиме в 10 раз більший, ніж Спенс - Кроуфорд. Але і другий поєдинок блискучий, вони десь на одному рівні", - сказав Гірн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові 716
Маркевич мав домовленість з Металістом Маркевич мав домовленість з Металістом 535
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України 642
Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні 925
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка Фулгем підготував контракт для Ярмоленка 1355
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче 1042
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15743 12
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19502
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47581
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5382
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5484
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7574