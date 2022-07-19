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Гарсія: Коли я поб’ю Девіса, ми розберемося з Ломаченком

Сьогодні 11:36 227 0
Гарсія: Коли я поб’ю Девіса, ми розберемося з Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес, #Девін Хейні, #Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - Boxing News 24.

Раян Гарсія (23-0, 19 КО) має намір провести бій проти Джервонти Девіса (27-0, 25 КО), Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) та Теофіма Лопеса (16-1, 12 КО).

Про це американський легковаговик розповів порталу Boxing News 24.

"Я врятую Девіна Хейні. Я знаю, коли побити його. Немає такого варіанту, що я не зможу його перемогти. Поки цей бій недостатньо великий, адже поєдинок з Джервонтою Девісом зараз найбільший. Усі хочуть його побачити - скрізь, де я буваю. Окей, я дам людям те, чого вони хочуть".

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"Коли я поб’ю Девіса, ми розберемося з Ломаченком. Коли я поб’ю Лому, ми розберемося з Теофімо Лопесом. Коли я поб’ю Лопеса, я розберуся з Девіном Хейні. Це мої думки та плани. Я навіть міг би перемогти Камбососа, якби захотів. Я міг би зупинити його. Тут є багато варіантів. У легкій вазі багато хороших бійців. Я поб'ю їх усіх. Я впевнений у цьому", - сказав Гарсія.

Раніше Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді.

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