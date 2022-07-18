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Хейні назвав бажаних суперників

Сьогодні 22:52 158 0
Абсолютний чемпіон світу має двох бажаних суперників
Хейні назвав бажаних суперників
Фото - gettyimages
#Девін Хейні

Джерело - fightnews.info.

Абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) назвав бійців, з якими бажає розділити ринг в наступному бою.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо ми знову влаштуємо бій із Камбососом, то я відчуваю, що буду набагато кращим, бо ти знаєш людину, з якою ділив ринг протягом 12 раундів. Але ми не говоримо, що реванш буде наступним, бо не знаємо, що буде далі. Потрібно дивитися.

Можливо, реванш не відбудеться. Я хочу влаштовувати найбільші бої для фанів. Подивимося. Звичайно, я б із задоволенням побився з Девісом та Раяном Гарсією. Мій наступний бій відбудеться у жовтні, але поки що ми не знаємо, проти кого. Хто з них найбільша загроза для мене? Ніхто", - відзначив Хейні.

Раніше повідомлялося, що Хейні може відмовитися від реваншу з Камбососом.

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