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Гарсія має намір провести бій проти Джервонти

Сьогодні 11:04 236 0
Гарсія має намір провести бій проти Джервонти
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - DAZN.

Раян Гарсія (23-0, 19 КО) має намір провести бій проти Джервонти Девіса (27-0, 25 КО) у першій напівсередньій вазі.

Про це він заявив після перемоги над Хав'єром Фортуною.

"Я не повернусь у 135 фунтів за просто так, але далі збираюсь зустрітись з Танком. Якщо Танк захоче цей бій у першій напівсередній вазі, то я запишу усі переговори, щоб не було заголовків, нібито я уникаю його. Якщо Девіс хоче, зробімо це. Я нікого не боюсь. У мені є дух змагання, і ви побачите це, коли я поб’юсь проти Танка та надеру йому дупу", - сказав Гарсія.

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