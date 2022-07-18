Канело: Хочу стати одним із найкращих в історії боксу

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) назвав свою ціль в боксі.

Про це розповів сам мексиканський боксер.

Актуально: Гірн: Бій Канело - Головкін матиме в 10 раз більший дохід, ніж Спенс - Кроуфорд

"Для мене дуже важливо повернутися. Багато людей програють, а потім їм потрібен рік чи два, щоб повернутися. У мене сильний розум. Я займаюся боксом, тому що хочу стати одним із найкращих в історії боксу", - сказав Альварес.