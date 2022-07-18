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Канело: Хочу стати одним із найкращих в історії боксу

Сьогодні 20:11 178 0
Сауль Альварес прокоментував свої цілі
Канело: Хочу стати одним із найкращих в історії боксу
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) назвав свою ціль в боксі.

Про це розповів сам мексиканський боксер.

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"Для мене дуже важливо повернутися. Багато людей програють, а потім їм потрібен рік чи два, щоб повернутися. У мене сильний розум. Я займаюся боксом, тому що хочу стати одним із найкращих в історії боксу", - сказав Альварес.

17 вересня Канело проведе бій проти Геннадія Головкіна.

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