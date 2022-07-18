Канело: Хочу стати одним із найкращих в історії боксу

Джерело - tribuna.com.
Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) назвав свою ціль в боксі.
Про це розповів сам мексиканський боксер.
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"Для мене дуже важливо повернутися. Багато людей програють, а потім їм потрібен рік чи два, щоб повернутися. У мене сильний розум. Я займаюся боксом, тому що хочу стати одним із найкращих в історії боксу", - сказав Альварес.
17 вересня Канело проведе бій проти Геннадія Головкіна.