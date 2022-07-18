Стівенсон знову виявив бажання провести поєдинок із Ломаченком

Шакур Стівенсон готовий вийти в ринг із українським спортсменом наступного року.

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон вкотре заявив про бажання провести бій проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Thaboxingvoice.

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"Ми можемо влаштувати будь-якої миті. У нього відоме ім'я, він входить до рейтингу pound-for-pound. Потрібно поважати його за досягнення. Ми можемо організувати цей поєдинок на початку наступного року або коли вони запропонують". "Зараз ми знаходимося в різних вагових категоріях, але я чемпіон. Зараз він може спуститися до другої напівлегкої ваги. Це був би великий бій. Я відчуваю, що легка вага - не природна для Ломаченка. Здається, що другий напівлегкий - більш реалістичний дивізіон для його. Ми приблизно одного розміру", - сказав Стівенсон.

Нагадаємо, Ломаченко готовий відновити кар'єру.