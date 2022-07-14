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Хейні може відмовитися від реваншу з Камбососом

Сьогодні 18:55 161 0
Девін Хейні прокоментував реванш з Джорджем Камбососом
Хейні може відмовитися від реваншу з Камбососом
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - boxingnews24.com.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Девін Хейні може відмовитися від реваншу з австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це розповів сам боксер.

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"Ми маємо побачити, що буде далі. Ми зважуємо наші можливості. Можливо реванш буде, а можливо й ні. Ми маємо побачити, що має найбільший сенс для мене. У жовтні ми битимемося, але не знаємо, хто наступний.

Вони можуть приїхати до США і отримати бій. Якщо ж ми поїдемо до Австралії, то для нас має бути сенс повернутися. Тож, якщо ви хочете, щоб ми повернулися, то повинні зробити правильні висновки", - сказав Хейні. 

Нагадаємо, Гірн назвав причину поразки Камбососа у бою з Хейні.

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