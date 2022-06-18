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Гірн назвав причину поразки Камбососа у бою з Хейні

Сьогодні 20:24 151 0
На думку фахівця австралієць захопився собою після перемоги над Теофімо Лопесом
Гірн назвав причину поразки Камбососа у бою з Хейні
#Едді Гірн, #Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Boxingnews24.

Австралієць Джордж Камбосос не зміг перемогти Девіна Хейні через те, що у нього змінився менталітет.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Все пройшло так, як я і очікував, може, трохи динамічніше. Девін - провів дуже розумний бій. Джордж не зміг показати себе звичного. Здається, що він дуже розчарований своїм виступом, але не можна не відзначити пишність Хейні.

Іноді ви можете дивитися далеко вперед, при цьому втративши себе. Джордж палкий і думаю, що він чудовий хлопець, але подивіться його соціальні мережі. Камбосос просто захопився собою. Перед і під час бою з Лопесом було видно, що Джордж має інший менталітет", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Камбосос  активував опцію реваншу з Хейні.

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