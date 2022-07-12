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Стівенсон: Швидкість Хейні виявиться Ломаченку не по зубах

Сьогодні 23:46 172 0
Стівенсон: Швидкість Хейні виявиться Ломаченку не по зубах
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) переможе українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO), якщо цей поєдинок відбудеться.

Про це заявив чемпіон WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18-0, 9 КО).

"Девін спробує перетворити поєдинок на боксерське протистояння настільки, наскільки це можливо. Ломаченко намагатиметься йти вперед. Я бачу, що Девін переможе. Він має перевагу перед Ломаченком у швидкості".

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"Лома трохи постарів. Я думаю, що швидкість Хейні виявиться йому не по зубах, якщо вони поб’ються. Ломаченко питали, чи хоче він битися зі мною, але він відповів, що хоче завоювати всі титули у легкій вазі й не думає про мене. Ймовірно, він буде першим у черзі за поясами Девіна", - сказав Стівенсон.

Нагадаємо, Гірн назвав причину поразки Камбососа у бою з Хейні.

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