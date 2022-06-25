Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не вважає володаря титулів WBO, IBF, IBO, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) справжнім лідером надважкого дивізіону.

Про це розповів сам боксер.

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"Олександр Усик тільки-но прийшов у це покоління один бій тому, його не можна враховувати. Він увірвався з середньої ваги. Він не може зрівнятися зі мною. Він у надважкій вазі два роки. Коли ти будеш у надважкій вазі 10-15 років, повертайся, і тоді поговоримо", – сказав Ф’юрі.