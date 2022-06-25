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Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною

Сьогодні 14:28 567 0
Усика не можна порівнювати з Ф’юрі, оскільки він боксує в надважкій вазі лише два роки.
Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxing247.com.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не вважає володаря титулів WBO, IBF, IBO, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО)  справжнім лідером надважкого дивізіону.

Про це розповів сам боксер.

  Актуально: Ф’юрі не впустили на літак до США 

"Олександр Усик тільки-но прийшов у це покоління один бій тому, його не можна враховувати. Він увірвався з середньої ваги. Він не може зрівнятися зі мною. Він у надважкій вазі два роки. Коли ти будеш у надважкій вазі 10-15 років, повертайся, і тоді поговоримо", – сказав Ф’юрі.

Раніше непереможний британець кинув виклик Ф’юрі.

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