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Ф’юрі не впустили на літак до США

Сьогодні 14:43 237 0
Британець пов'язаний з кримінальним авторитетом Деніелом Кінаганом
Ф’юрі не впустили на літак до США
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sunday World.

Чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не впустили до США.

Про це повідомляє Sunday World.

Боксера зупинили, коли він намагався сісти на літак у Великобританії.

Окрім британця, на літак не впустили іншого високопоставленого представника промоутерської компанії MTK Global.

Цей інцидент може бути пов’язаний з колишніми зв’язками Ф’юрі з кримінальним авторитетом Деніелом Кінаганом, який заснував MTK у 2012 році.

У травні повідомлялось, що в’їзд до США заборонили 600 людям, причетних до Кінагана, включаючи "велику кількість людей, які займаються професійним боксом".

Раніше непереможний британець кинув виклик Ф’юрі.

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