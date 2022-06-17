Непереможний британець кинув виклик Ф’юрі

Непереможений британський суперваговик Джо Джойс знає, як перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"У мене є багато атрибутів, які доставили б йому великих проблем. Так що давайте сподіватися, що наш поєдинок відбудеться. Якщо виходити зі спарингів з ним, то я нічого йому не віддам просто так. Він має солідну силу і навички, але на моїй боці Ісмаель Салас. Він розробить план для перемоги над Ф'юрі.

Йому треба буде придрукувати мене до канвасу і нокаутувати, але це буде складне завдання, тому що я битися з ним до самого кінця. У мене є власні навички, міцність, я теж можу вдарити. Це буде відмінний поєдинок", - розповів Джойс.