Президент WBC поділився думками про Сауля Альвареса

Джерело - Marca.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) залишається найкращим боксером світу.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Важко відібрати лідерство Канело в P4P через поразку Біволу. Сауль провів чудовий рік, один поєдинок не показує, хто ти є, але в боксі на такому рівні саме так і буває. Для мене Канело - номер один, це була велика сміливість прагнути до такого досягнення".

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"У нього був рік, протягом якого він здолав трьох непереможних чемпіонів і виграв усі чотири пояси в дивізіоні. Хто це може відібрати в нього після однієї поразки? Третій бій Канело з Головкіним буде чудовим, це те, чого чекала публіка".

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"Це поєдинок, про який говорили багато років, він був дуже бажаним, але тепер він тут. У першому поєдинку була нічия, потім перемога Сауля, тому третій бій важливий через якості обох боксерів", - сказав Сулейман.

Також, Тайсон запропонував Альваресу завершити кар'єру.