Промоутер назвав дату реваншу Канело - Бівол

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) може провести реванш з володарем пояса WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО) у травні 2023 року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Канело хоче знову побитись з Біволом. Очевидно, що такого він бажає провести бій з Головкіним. Дата для поєдинку з ГГГ була лише одна, і це вересень.

Ми спілкувались з Біволом та його командою та працюємо над реваншем на Сінко Де Майо (національне свято Мексики, яке відзначається 5 травня – прим.). Не може бути, щоб Канело не прийняв цей бій, він відчайдушно прагне відплати", – сказав Гірн.