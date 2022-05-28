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Промоутер назвав дату реваншу Канело - Бівол

Сьогодні 15:55 184 0
Едді Гірн прокоментував реванш Канело - Бівол
Промоутер назвав дату реваншу Канело - Бівол
#Бівол, #Едді Гірн, #Сауль Канело Альварес

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) може провести реванш з володарем пояса WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО) у травні 2023 року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Канело хоче знову побитись з Біволом. Очевидно, що такого він бажає провести бій з Головкіним. Дата для поєдинку з ГГГ була лише одна, і це вересень.

Ми спілкувались з Біволом та його командою та працюємо над реваншем на Сінко Де Майо (національне свято Мексики, яке відзначається 5 травня – прим.). Не може бути, щоб Канело не прийняв цей бій, він відчайдушно прагне відплати", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Бівол сенсаційно переміг Сауля Альвареса.

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