Ф’юрі: Можу записати щось з Едом Шираном або з Адель

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може зайнятися музикальною кар'єрою.

Про це він розповів порталу talkSPORT.

"Я дуже добре проводжу час. Збираюся зайнятися туром, і там відбувається багато цікавого. Мені запропонували угоду щодо звукозапису. Одна з найвідоміших компаній світу. Тож мене чекають цікаві речі. Можливо я погоджусь".

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"Я ще не погодився на угоду, але беру цю пропозицію до уваги. Я трохи попрацював з Роббі Вільямсом і зробив невеликий дует із Доном МакКліном. За цей дует ми, до речі, отримали шість нагород. Я просто розмірковую, з ким я хочу співати далі. Я можу записати щось з Едом Шираном або з Адель", - сказав Ф’юрі.