Гірн: Ломаченко може побити всіх у легкій вазі

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко може повернутися на ключові позиції в дивізіоні.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Думаю, якщо чесно, найбільший бій в дивізіоні - Раян Гарсія проти Танка Девіса. Мікс великих авдиторій та фан-баз. Це грандіозний поєдинок, але є ще кілька хороших".

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"Не забуваймо про Василя Ломаченка. Він може всіх їх побити, тому що коли він боксував проти Теофімо Лопеса, то був травмованим та не готовим на 100%. Нічого не віднімеш у Тео, але Ломаченко, Хейні, Гарсія, Танк - це чудовий дивізіон. Хай вони всі поб’ються один з одним і Камбососом. Не списуймо Джорджа", - сказав Гірн