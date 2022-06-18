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Гірн: Ломаченко може побити всіх у легкій вазі

Сьогодні 11:59 123 0
Британський промоутер відзначив українського боксера
Гірн: Ломаченко може побити всіх у легкій вазі
#Едді Гірн, #Василь Ломаченко

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко може повернутися на ключові позиції в дивізіоні.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Думаю, якщо чесно, найбільший бій в дивізіоні - Раян Гарсія проти Танка Девіса. Мікс великих авдиторій та фан-баз. Це грандіозний поєдинок, але є ще кілька хороших".

  АктуальноХейні: Мені подобається бій із Ломаченком

"Не забуваймо про Василя Ломаченка. Він може всіх їх побити, тому що коли він боксував проти Теофімо Лопеса, то був травмованим та не готовим на 100%. Нічого не віднімеш у Тео, але Ломаченко, Хейні, Гарсія, Танк - це чудовий дивізіон. Хай вони всі поб’ються один з одним і Камбососом. Не списуймо Джорджа", - сказав Гірн

Нагадаємо, Арум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні.

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