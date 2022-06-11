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Хейні: Мені подобається бій із Ломаченком

Сьогодні 16:55 147 0
Абсолютний чемпіон зацікавлений у зустрічі на рингу з українцем
Хейні: Мені подобається бій із Ломаченком
Фото Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - ESPN.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні готовий провести бій проти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив сам Хейні.

"Мені подобається бій з Ломаченком. Я думаю, що світ віддасть мені належне, якщо я поб'юся з ним. Безумовно, мене цікавить поєдинок з Джервонтою Девісом. Це два імені, які однозначно входять до мого списку цілей.

Шакур Стівенсон - мій добрий друг, наше зіткнення неминуче. Зрештою, ми зустрінемося, але зараз я сфокусований на бійцях, які виступають у легкій вазі. Подивимося, що буде далі", - сказав Хейні.

Раніше повідомлялося, що керівник Top Rank Боб Арум виявив бажання  організувати поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні.

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