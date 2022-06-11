Хейні: Мені подобається бій із Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні готовий провести бій проти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив сам Хейні.

"Мені подобається бій з Ломаченком. Я думаю, що світ віддасть мені належне, якщо я поб'юся з ним. Безумовно, мене цікавить поєдинок з Джервонтою Девісом. Це два імені, які однозначно входять до мого списку цілей.

Шакур Стівенсон - мій добрий друг, наше зіткнення неминуче. Зрештою, ми зустрінемося, але зараз я сфокусований на бійцях, які виступають у легкій вазі. Подивимося, що буде далі", - сказав Хейні.