Камбосос: Я активував пункт про реванш

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) активував пункт про реванш проти Девіна Хейні (28-0, 15 КО).

Про це заявив австралійський боксер.

"Реванш відбувається. Це 100 відсотків. Я активував пункт про реванш. Ми ще не визначилися з місцем проведення. Є варіанти з Мельбурном, Сіднеєм та Брісбеном. Це буде в Австралії і це чудово. Я знаю, що можу виграти реванш".

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"Я знаю, що можу перемогти Хейні. Моя впевненість не зламана. Того дня я був не в найкращому вигляді. Я був просто не в змозі, але я не виправдовуюсь. Він зробив те, що мав зробити зі своїм джебом. Він розумний боксер, але наступного разу я повинен бути розумнішим", - заявив Камбосос.