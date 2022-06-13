Камбосос активує реванш з Хейні

Джерело - sport.ua.
Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) не збирається відмовлятися від другого поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО).
Про це розповів промоутер австралійця Лу Дібелла.
"Так, гадаю, реванш відбудеться, Джордж активує цю опцію. І реванш буде дуже складним, але, впевнений, Камбосос зможе впоратися краще.
У першому поєдинку Хейні виглядав дуже сильно", - сказав Дібелла.
Нагадаємо, Хейні переміг Камбососа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.