Камбосос активує реванш з Хейні

Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) не збирається відмовлятися від другого поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Про це розповів промоутер австралійця Лу Дібелла.

"Так, гадаю, реванш відбудеться, Джордж активує цю опцію. І реванш буде дуже складним, але, впевнений, Камбосос зможе впоратися краще.

У першому поєдинку Хейні виглядав дуже сильно", - сказав Дібелла.