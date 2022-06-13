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Камбосос активує реванш з Хейні

Сьогодні 16:11 137 0
Відбудеться реванш
Камбосос активує реванш з Хейні
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні, #Лу Ді Белла

Джерело - sport.ua.

Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) не збирається відмовлятися від другого поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Про це розповів промоутер австралійця Лу Дібелла.

"Так, гадаю, реванш відбудеться, Джордж активує цю опцію. І реванш буде дуже складним, але, впевнений, Камбосос зможе впоратися краще.

У першому поєдинку Хейні виглядав дуже сильно", - сказав Дібелла.

Нагадаємо, Хейні переміг Камбососа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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