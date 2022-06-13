Рой Джонс невиразно відповів Володимиру Кличку

Українець отримав відповідь на своє звернення

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у кількох вагових категоріях Рой Джонс відповів легендарному українському боксеру Володимиру Кличку.

Раніше Володимир звернувся до Джонса, нагадавши всім, що свого часу порушив закон України, відвідавши окупований Крим з російської території.

Кличко-молодший спитав, на чиєму боці Джонс.

Американець відповів на це не зовсім виразним постом.

"Ну... Подобається вам це чи ні, але що для тебе задумав Бог, нікому не під силу зупинити", - написав Джонс.

Зазначимо, що 12 червня Володимира Кличка та Роя Джонса включили до Зали слави боксу.