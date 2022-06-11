Володимир Кличко: «Рою Джонсе, ти на чиїй стороні? Я маю питання до твого морального компаса

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко звернувся до ексчемпіона у 4 дивізіонах Роя Джонса-молодшого.

"Радий звернутися до всіх вас (учасників церемонії Зали слави боксу - прим.). Майже до всіх вас.

Є одна особа, до якої в мене є серйозне питання. Одна особа, яка порушила закон України та відвідала окупований Крим з території Росії. Ця особа – Рой Джонс. Тож, Рою, на чиїй ти стороні? На стороні агресора чи захисника свого права на існування?

Я поважаю тебе як боксера, але в мене є питання до твого морального компаса", - сказав Кличко.