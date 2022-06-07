Чарло: Хочу битися проти переможця поєдинку Канело - Головкін

Чемпіон WBC у середній вазі Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) хоче провести бій з Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Ми намагалися влаштувати цей бій. Цього не сталося. Я хочу битися проти переможця поєдинку Канело - Головкін. Хто б не був переможцем, згодуйте його мені".

"Канело пропонували гроші Флойда Мейвезера за бій зі мною, але він їх не взяв. Вони можуть звинувачувати мене у всьому, що хочуть. Я просто боєць, і я просто хочу битися", - сказав Чарло.