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Чарло нокаутував Кастаньйо та повторив досягнення Усика

Сьогодні 08:24 256 0
Чарло нокаутував Кастаньйо та повторив досягнення Усика
#Джермелл Чарло, #Браян Кастаньйо

Джерело - sport.ua.

Джермелл Чарло та Браян Кастаньйо провели повторний бій, і він тривав 9,5 раундів із запланованих 12.

А потім Чарло фінішував суперника і став абсолютним чемпіоном.

Якщо перший бій рік тому завершився перемогою Чарло роздільним рішенням, то тепер він нокаутував Кастаньйо у 10-му раунді в головній події Showtime.

Джермелл Чарло з Г'юстона має рекорд 35-1-1, 19 КО, і він повністю об'єднав пояси у ваговій категорії до 154 фунтів. Чарло захистив свої титули IBF, WBA та WBC та відібрав пояс WBO у Кастаньйо, який програв уперше за свою дев'ятирічну професійну кар'єру (17–1–2, 12 КО).

Чарло також приєднався до Бернарда Гопкінса, Джермейна Тейлора, Теренса Кроуфорда, Джоша Тейлора, Олександра Усика і Канело Альвареса як один із семи абсолютних чемпіонів з тих пір, як у боксі почали визнавати чотири організації.

Чарло був попереду за усіма трьома картками суддів (89–82, 88–83 та 87–84) перед 10-м раундом.

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