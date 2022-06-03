Головне
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Сьогодні 09:27 1819
Вербич покинув Легію
Вчора 21:25 921
Ярмоленко: Ми знали, як грати проти Шотландії
Вчора 21:16 701
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
Вчора 19:23 3211
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон
Вчора 19:01 1307
Німець виграла бронзу на Кубку світу у Баку
Вчора 18:44 442
Куліш виграв золото Кубка світу з кульової стрільби у Баку
Вчора 17:13 473
Всі квитки на матч Вельс - Україна розпродані
Вчора 16:39 1487
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Вчора 13:30 1621
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Вчора 13:09 538
Прямі трансляції

Кличко: Ми не хочемо ще 100 днів війни

Сьогодні 15:02 147 0
Кличко: Ми не хочемо ще 100 днів війни
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко висловився щодо 100-го дня війни проти росії.

Відповідний пост він записав у Інстаграмі.

"Пройшло 100 днів з початку незаконної та варварської агресії путінської армії проти України. 100 днів нас атакують вдень та вночі. Ця жорстока війна не дає нам спати та жити. Цивільні насправді - перші жертви цієї війни, яка народилась у божевільній голові путіна".

  Актуально: Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі

"Вбито сотні дітей, тисячі цивільних, і, на жаль, цифри продовжують зростати. Насправді атакована наша культура, росія хоче стерти Україну з лиця землі. Це особливий геноцид. Вони не просто вбивають та вчиняють геноцид, вони ще й з усіх сил приховують сліди своїх злочинів, що, думаю, найгірше".

  Брати Суркіси та Кличко попрощалися з Кравчуком

"Я бачив зло у Бучі і кажу, що ніколи цього не забуду. Ми не хочемо ще 100 днів війни. Разом ми повинні продовжувати тиск на путінський режим. Так, нам необхідна зброя, щоб захистити наші цінності. Ми повинні вести війну проти російської економіки, щоб Росія врешті залишила Україну у мирі. Ми маємо економічно ізолювати росію від світу, тому що вона атакує світові цінності гуманізму". 

  Читайте: Де можна побачити перший контракт Кличка

"Ніщо не поверне наших загиблих, ніщо не відновить душі та тіла поранених, також знадобиться час, щоб відбудувати нашу прекрасну Україну. Щоб здобути мир, ми повинні вести війну проти війни. Так, зупинімо її разом. Слава Україні", - сказав Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Коментарі ()
Популярне зараз
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі 13014
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо 5221 1
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу 3211
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 1016
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон 1307
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 1819
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30361
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7064
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 4809
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19260
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20765
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4651 1