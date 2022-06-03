Кличко: Ми не хочемо ще 100 днів війни

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко висловився щодо 100-го дня війни проти росії.

Відповідний пост він записав у Інстаграмі.

"Пройшло 100 днів з початку незаконної та варварської агресії путінської армії проти України. 100 днів нас атакують вдень та вночі. Ця жорстока війна не дає нам спати та жити. Цивільні насправді - перші жертви цієї війни, яка народилась у божевільній голові путіна".

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"Вбито сотні дітей, тисячі цивільних, і, на жаль, цифри продовжують зростати. Насправді атакована наша культура, росія хоче стерти Україну з лиця землі. Це особливий геноцид. Вони не просто вбивають та вчиняють геноцид, вони ще й з усіх сил приховують сліди своїх злочинів, що, думаю, найгірше".

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"Я бачив зло у Бучі і кажу, що ніколи цього не забуду. Ми не хочемо ще 100 днів війни. Разом ми повинні продовжувати тиск на путінський режим. Так, нам необхідна зброя, щоб захистити наші цінності. Ми повинні вести війну проти російської економіки, щоб Росія врешті залишила Україну у мирі. Ми маємо економічно ізолювати росію від світу, тому що вона атакує світові цінності гуманізму".

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"Ніщо не поверне наших загиблих, ніщо не відновить душі та тіла поранених, також знадобиться час, щоб відбудувати нашу прекрасну Україну. Щоб здобути мир, ми повинні вести війну проти війни. Так, зупинімо її разом. Слава Україні", - сказав Кличко.