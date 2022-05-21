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Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі

Сьогодні 15:55 395 0
Ентоні Джошуа прокоментував найскладнішого суперника у своїй кар'єрі
Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) назвав Володимира Кличка (64-5, 53 KO) найскладнішим своїм суперником.

Про це розповів сам британський боксер.

"Найскладнішим суперником, з яким я будь-коли стикався, був, безумовно, Володимир Кличко. Молодий лев проти старого лева. Коли я бився з ним, я думав, що зарано вийшов проти аксакала, але це був його останній бій.

Тому, якби я не бився з ним, було б надто пізно. Іноді через відсутність досвіду ми щось ускладнюємо. У нього нокаутів було більше, ніж у мене разом узятих боїв та нокаутів у послужному списку. Він був досвідченим та дуже сильним. То справді був важкий бій.

Володимир дотягнув мене до 11 раунду – туди, де я ніколи раніше не був. Але він був моїм найсильнішим противником", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом над українцем в 11-му раунді.

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