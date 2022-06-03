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Арум: Ломаченко робить свій внесок у захист країни від російської агресії

Сьогодні 09:09 186 0
Американський промоутер розповів про можливі бої українського боксера
Арум: Ломаченко робить свій внесок у захист країни від російської агресії
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24/7.

Український боксер Василь Ломаченко мав би побитися з Девіном Хейні або Джорджем Камбососом.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум.

"На жаль, Ломаченко в Україні воює за свою країну. Ми не змогли його вивезти звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я хотів би, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців - з Хейні чи Камбососом".

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"Місто, в якому він живе, знаходиться за десять кілометрів від Одеси. Його місто не було особливо обстріляне, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", - сказав Арум.

Нагадаємо, дружина Усика пояснила відмову Ломаченка від бою з Камбососом.

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