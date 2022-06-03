Арум: Ломаченко робить свій внесок у захист країни від російської агресії

Український боксер Василь Ломаченко мав би побитися з Девіном Хейні або Джорджем Камбососом.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум.

"На жаль, Ломаченко в Україні воює за свою країну. Ми не змогли його вивезти звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я хотів би, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців - з Хейні чи Камбососом".