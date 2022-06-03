Арум: Ломаченко робить свій внесок у захист країни від російської агресії

Джерело - Boxing News 24/7.
Український боксер Василь Ломаченко мав би побитися з Девіном Хейні або Джорджем Камбососом.
Про це повідомив промоутер українця Боб Арум.
"На жаль, Ломаченко в Україні воює за свою країну. Ми не змогли його вивезти звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я хотів би, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців - з Хейні чи Камбососом".
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"Місто, в якому він живе, знаходиться за десять кілометрів від Одеси. Його місто не було особливо обстріляне, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", - сказав Арум.
Нагадаємо, дружина Усика пояснила відмову Ломаченка від бою з Камбососом.