Дружина Усика пояснила відмову Ломаченка від бою з Камбососом

Катерина Усик прокоментувала небажання Василя Ломаченка покидати Україну задля бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа через війну в Україні.

Про це розповіла Катерина Усик у коментарі FanDay.

"З Василем більше Сашко спілкується, я здебільшого з його дружиною — Оленою. Вони перебувають у рідному місті, і нікуди їхати не збираються. Знаю, що Вася відмовився від чемпіонського бою із Камбососом. Він нам так і сказав: "Поки не закінчиться війна, я не покину Україну", – розповіла Катерина.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко відмовився їхати з України під час російського вторгнення заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Джорджа Камбососа.