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Дружина Усика пояснила відмову Ломаченка від бою з Камбососом

Сьогодні 12:28 298 0
Катерина Усик прокоментувала небажання Василя Ломаченка покидати Україну задля бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
Дружина Усика пояснила відмову Ломаченка від бою з Камбососом
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Катерина Усик

Джерело - fanday.net.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа через війну в Україні.

Про це розповіла Катерина Усик у коментарі FanDay.

"З Василем більше Сашко спілкується, я здебільшого з його дружиною — Оленою. Вони перебувають у рідному місті, і нікуди їхати не збираються. Знаю, що Вася відмовився від чемпіонського бою із Камбососом. Він нам так і сказав: "Поки не закінчиться війна, я не покину Україну", – розповіла Катерина.

Нагадаємо, що  Василь Ломаченко відмовився їхати з України  під час російського вторгнення заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Джорджа Камбососа.

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