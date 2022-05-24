Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
Вчора 07:04 967
Кохан виграв турнір у Франції
Сьогодні 12:41 146
УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка
Сьогодні 10:10 251
Суркіс запропонував провести чемпіонат України за схемою Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:56 577
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу
Вчора 23:57 3077
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:54 15440
Левандовський виграв Золоту бутсу другий сезон поспіль
Вчора 19:21 945
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 14:09 12944
Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:04 497
Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції
Вчора 13:52 215747
Прямі трансляції

Хейні пообіцяв нокаутувати Ломаченка

Сьогодні 14:55 103 0
Чемпіон WBC хоче довести свою перевагу над кожним у легкій вазі
Хейні пообіцяв нокаутувати Ломаченка
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - xsport.ua.

Володар титулу WBC американець Девін Хейні планує достроково перемогти усіх найкращих боксерів легкої ваги.

Про це розповів сам боксер 

"Василь Ломаченко, Шакур Стівенсон, Джервонта Девіс, Раян Гарсія... Я збираюся нокаутувати кожного з них. Одного за одним. Я - справжній чемпіон. А це означає, що готовий боксувати з найкращими у дивізіоні. Я готовий довести, що немає нікого сильнішого за мене. Просто вишикуйте їх усіх у чергу, а я нокаутую кожного", - заявив Хейні.

Нагадаємо, що  бій Камбосос - Хейні відбудеться 5 червня  на стадіоні Marvel у Мельбурні (Австралія). 

Раніше Лопес назвав фаворита бою Камбосос - Хейні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу 3077
Дикість дня. На росії 10-річний воротар відлупцював арбітра ключкою Дикість дня. На росії 10-річний воротар відлупцював арбітра ключкою 2616
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 15440
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 3675
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 10771
У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий 4146
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22925
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17566
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3032 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93983
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20647
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4498 1