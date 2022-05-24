Хейні пообіцяв нокаутувати Ломаченка

Володар титулу WBC американець Девін Хейні планує достроково перемогти усіх найкращих боксерів легкої ваги.

Про це розповів сам боксер

"Василь Ломаченко, Шакур Стівенсон, Джервонта Девіс, Раян Гарсія... Я збираюся нокаутувати кожного з них. Одного за одним. Я - справжній чемпіон. А це означає, що готовий боксувати з найкращими у дивізіоні. Я готовий довести, що немає нікого сильнішого за мене. Просто вишикуйте їх усіх у чергу, а я нокаутую кожного", - заявив Хейні.