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Канело: Найближчими днями ми оголосимо бій

Сьогодні 21:22 39 0
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі скоро анонсує новий поєдинок
Канело: Найближчими днями ми оголосимо бій

Джерело - BoxingScene.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес проведе третій бій проти Генадія Головкіна.

Слова Канело цитує BoxingScene.

"Звісно, так (про наступний бій з Головкіним). Ми вже мали укладену угоду, тому ми повинні продовжувати те, що почали, і я думаю, що це два найбільші бої в боксі - бій з Головкіним і реванш з Біволом".

"Ми програли, але це не означає, що я не збираюся спробувати ще раз. Тут важлива наполегливість, і ми збираємося зробити це знову. Ми повернемося у вересні. А найближчими днями... Сьогодні, завтра, післязавтра ми оголосимо бій, треба лише трохи почекати", - сказав Канело.

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