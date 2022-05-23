Канело: Найближчими днями ми оголосимо бій

Джерело - BoxingScene.
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес проведе третій бій проти Генадія Головкіна.
Слова Канело цитує BoxingScene.
"Звісно, так (про наступний бій з Головкіним). Ми вже мали укладену угоду, тому ми повинні продовжувати те, що почали, і я думаю, що це два найбільші бої в боксі - бій з Головкіним і реванш з Біволом".
"Ми програли, але це не означає, що я не збираюся спробувати ще раз. Тут важлива наполегливість, і ми збираємося зробити це знову. Ми повернемося у вересні. А найближчими днями... Сьогодні, завтра, післязавтра ми оголосимо бій, треба лише трохи почекати", - сказав Канело.