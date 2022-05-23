Канело: Найближчими днями ми оголосимо бій

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі скоро анонсує новий поєдинок

Джерело - BoxingScene.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес проведе третій бій проти Генадія Головкіна.

Слова Канело цитує BoxingScene.

"Звісно, так (про наступний бій з Головкіним). Ми вже мали укладену угоду, тому ми повинні продовжувати те, що почали, і я думаю, що це два найбільші бої в боксі - бій з Головкіним і реванш з Біволом".