Гірн: Третій бій Головкін – Канело відбудеться зараз або ніколи

Британський промоутер розповів про можливий бій Головкін - Канело

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу в другому середньому дивізіоні Сауль Канело Альварес може провести третій бій з чемпіоном IBF у середній вазі Генадієм Головкіним.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Канело поб’ється або з Головкіним у вересні, або з Дмитром Біволом. Якщо бій з Біволом не буде наступним, то він відбудеться за умови, що Канело пройде Головкіна. У такому разі ми дамо Дмитру інший бій у жовтні. Потім ми будемо націлені на великий реванш на "Сінко де Майо"наступного року".

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