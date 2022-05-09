Промоутер назвав дату реваншу Канело - Бівол

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) може провести реванш з володарем пояса WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО) у вересні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Ініціювання реваншу залежить від Альвареса – якщо він того захоче.

Це досить дивно. Він не має бути у цій вазі, проте приймає ці складні виклики. Питання в тому, чи хоче Канело реванш з Біволом чи провести захист своїх титулів у другій середній вазі. Думаю, він захоче провести реванш, адже знаю Сауля особисто, плюс це великий бій.

Побачимо, що буде. Якщо він захоче активувати опцію реваншу, ми проведемо поєдинок 17 вересня", – сказав Гірн.